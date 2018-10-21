В Индии обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами

В городе Тикри в штате Уттар-Прадеш на севере Индии обезьяны насмерть закидали кирпичами 72-летнего мужчину.

Как сообщает Sky News, мужчина собирал сухие ветки и в это время группа обезьян начала закидывать его кирпичами с вершины дерева.

В полиции сообщили, что животные собрали кирпичи в соседнем разрушенном здании и принесли их на дерево.

Мужчина скончался в больнице от травм, полученных в результате ударов по голове и груди. Брат погибшего сообщил, что обезьяны бросили в мужчину не менее 20 кирпичей.

Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение обезьян, однако они являются охраняемым видом.

В апреле СК России возбудил дело после нападения обезьяны на ребёнка на выставке в Архангельске.