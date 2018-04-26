СК возбудил дело после нападения обезьяны на ребёнка в Архангельске

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как на выставке животных в Архангельске обезьяна укусила двухлетнего ребёнка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
СК возбудил дело после нападения обезьяны на ребёнка в Архангельске
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По данным ведомства, с 26 февраля по 18 марта в одном из торговых центров Архангельска проходила временная выездная выставка животных. 

«Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно, набросилась на 2-летнего мальчика и укусила его за руку. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ребенку причинены телесные повреждения характера укушенной раны левой кисти», — отметили в СК. 

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка.

Интернет-издание «Сусанин» ранее также передавало, что в Ижевске начали проверку по факту нападения собак на ребёнка.

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