СК: в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка

Бешеная собака совершила нападение на полуторагодовалого ребёнка в городе Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК.

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«В городе Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребёнка», — говорится в сообщении. Отмечается, что собака нанесла ребёнку травмы. «При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство», — подчеркнули в СК. Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске начали проверку по факту нападения собак на ребёнка.