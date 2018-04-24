СК: в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка

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Бешеная собака совершила нападение на полуторагодовалого ребёнка в городе Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК.
СК: в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка
  • © Антон Денисов / РИА Новости

«В городе Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребёнка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собака нанесла ребёнку травмы.

«При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство», — подчеркнули в СК.

Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске начали проверку по факту нападения собак на ребёнка.

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