СК: в Красноярском крае бешеная собака напала на ребёнка
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«В городе Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребёнка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собака нанесла ребёнку травмы.
«При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство», — подчеркнули в СК.
Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске начали проверку по факту нападения собак на ребёнка.