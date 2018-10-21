В США 30 человек пострадали при обрушении пола в клубе

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В американском штате Южная Каролина 30 человек получили травмы из-за обрушения межэтажного перекрытия в клубе, в котором в этот момент проходила частная вечеринка.
В США 30 человек пострадали при обрушении пола в клубе
  • Reuters

Об происшествии сообщает Fox Carolina со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что пол в клубе рухнул и провалился в подвал здания. 

По данным телеканала, никто из пострадавших не был заблокирован под завалами. Получивших травмы госпитализировали в местные медицинские учреждения.

Расследование инцидента продолжается. В настоящий момент нет данных о причинах произошедшего.

В июле 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в американском штате Калифорния.

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