В США 30 человек пострадали при обрушении пола в клубе
- Reuters
Об происшествии сообщает Fox Carolina со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что пол в клубе рухнул и провалился в подвал здания.
По данным телеканала, никто из пострадавших не был заблокирован под завалами. Получивших травмы госпитализировали в местные медицинские учреждения.
Video after the #Clemson apartment clubhouse #collapse.— ((((Hawks)))) (@rhollister57) 21 октября 2018 г.
This was sent to us by Jay Chavis.
Dozens have been injured and taken to the hospital.#Clemson#SundayMorning#Hawksinvestigations
pic.twitter.com/5mfqwSYqFu
Расследование инцидента продолжается. В настоящий момент нет данных о причинах произошедшего.
В июле 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в американском штате Калифорния.