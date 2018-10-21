Более 50 человек погибли в результате столкновений в Нигерии

Власти Нигерии заявили, что 55 человек погибли в результате столкновений христиан и мусульман в штате Кадуна. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

«Президент (Ниегерии. — RT) Мухаммад Бухари осудил последний случай межобщинного насилия в штате Кадуна, в результате которого погибло 55 человек», — говорится в тексте. Отмечается, что беспорядки начались в четверг, 18 октября. А в пятницу, 19 октября, власти штата ввели режим комендантского часа в городе. Начальник полиции Кадуны Ахмад Абдур-Рахман заявил, что были задержаны 22 человека. В июне сообщалось, что в штате Плато в центральной части Нигерии при столкновениях погибли 86 человек.