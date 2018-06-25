В Нигерии в результате столкновений погибли 86 человек

В центральной части Нигерии в штате Плато в результате столкновений погибли 86 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Также в результате произошедшего было уничтожено более 50 домов.

Президент страны Мухаммаду Бухари призвал местных жителей соблюдать спокойствие. Он также заявил, что власти приложат все усилия для поиска виновных.

Отмечается, что военные и полиция «пытаются остановить кровопролитие».

По данным агентства, столкновения между пастухами и фермерами в центральной части Нигерии представляют угрозу для безопасности страны.

Nigeria's president reports 'deeply unfortunate killings' as 86 said dead in communal clashes. https://t.co/uU9mCPNJtW — The Associated Press (@AP) 24 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что в Нигерии в результате взрывов погибли более 30 человек.