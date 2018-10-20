Президент Мексики заявил о недопустимости незаконного вторжения мигрантов в страну

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что мексиканские власти не допустят незаконного вторжения мигрантов на территорию страны и пропустят через границу лишь тех, у кого есть виза или иные необходимые документы.
Президент Мексики заявил о недопустимости незаконного вторжения мигрантов в страну
  • Reuters

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но также создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, 19 октября группа мигрантов прорвалась через ограждения на границе Мексики и Гватемалы, сломав металлическую сетку, разделяющую два государства. В ходе прорыва мигранты кидали камни в мексиканских полицейских.

Ранее сообщалось, что в сторону США движется состоящий из 4 тыс. человек «караван мигрантов». Мексиканское правительство направило к своей границе с Гватемалой сотни дополнительных сотрудников правоохранительных органов в ожидании их прибытия.

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