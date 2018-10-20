В МИД рассказали о поездке российской делегации к Асаду

В Министерстве иностранных дел России рассказали о поездке российской делегации в Дамаск к президенту Сирии Башару Асаду 19 октября.

Как сообщает МИД, в ней участвовали спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны.

«Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтверждён твёрдый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев», — говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба Асада сообщила, что президент обсудил с российской делегацией формирование конституционной комиссии и ситуацию в республике.