Асад обсудил с представителями России формирование конституционной комиссии

Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым формирование конституционной комиссии и ситуацию в республике.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, в частности о политическом урегулировании и процессе формирования комитета по обсуждению нынешней Конституции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Асада.

Асад также отметил, что некоторые западные государства продолжают давление на Сирию, что затрудняет процесс политического урегулирования.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции страны.