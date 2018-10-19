Асад обсудил с представителями России формирование конституционной комиссии

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Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым формирование конституционной комиссии и ситуацию в республике.
Асад обсудил с представителями России формирование конституционной комиссии
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«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, в частности о политическом урегулировании и процессе формирования комитета по обсуждению нынешней Конституции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Асада.

Асад также отметил, что некоторые западные государства продолжают давление на Сирию, что затрудняет процесс политического урегулирования.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции страны.

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