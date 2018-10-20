МИД Британии обдумывает дальнейшие шаги после заявления генпрокурора Саудовской Аравии

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Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что обдумывает дальнейшие шаги в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле после того, как это признал генпрокурор королевства.
МИД Британии обдумывает дальнейшие шаги после заявления генпрокурора Саудовской Аравии
  • © de Cuveland, J.
  • globallookpress.com

«Мы выражаем наши соболезнования семье Джамаля Хашукджи после подтверждения его смерти. Мы изучаем доклад саудовских властей и наши следующие шаги. Как сказал министр иностранных дел, это был ужасный акт и ответственные должны быть привлечены к ответу», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Великобритании.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. По его словам, по этому делу задержаны 18 человек.

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