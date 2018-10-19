Эксперт оценил обвинения США в адрес россиянки во вмешательстве в выборы

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал RT обвинения Минюста США в адрес россиянки Елены Хусяновой во вмешательстве в предстоящие американские выборы.

«В Америке стало трендом политической жизни то, что они так легко по каким-то косвенным уликам, которые могут быть даже не взаимосвязаны между собой, могут сделать вывод, что кто-то из российских граждан был связан или имел какую-то возможность вмешаться в выборы в конгресс. До этого Трамп указывал, что именно Китай развил бурную активность по вмешательству в выборы. Я не сомневаюсь, что могут обнаружиться следы Ирана или Северной Кореи, может, ещё каких-то стран», — сказал он.

По мнению эксперта, в данной ситуации кто-то пытается «получить дивиденды от приближающихся выборов».

«Очевидно, что это демократы, потому что именно они раздули кампанию по мнимому вмешательству России в выборы и постоянно поддерживают её в фокусе средств массовой информации. Очевидно, что, имея в своих руках СМИ, можно попытаться провести какую-то политическую линию, которая, по мнению партии, может принести бонусные очки. Ведь до выборов осталось всего три недели. Это самое решающее время, потому что можно уже напрямую заниматься агитацией и пропагандой», — считает эксперт.

Топорнин также обратил внимание, что обвиняемая гражданка находится на территории России, поэтому «непонятно, каким образом она осуществляла манипулирование».

«Республиканцы постоянно пытаются сыграть на том, что Трамп незаконным образом пришёл к власти и что прямое участие в этом приняла Россия. Якобы именно российские хакеры под прикрытием руководства страны осуществили взлом сервера демократической партии, расплодили огромное количество фейковых аккаунтов в социальных сетях и путём вброса различной информации, которая порочила Хиллари Клинтон, пытались воздействовать на умы и настроения американцев. Чтобы эта линия не затухала, нужны какие-то жареные факты. Эта гражданка России подозревается в участии в манипулировании выборами в конгресс. Но она находится вообще на территории Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Каким образом она оттуда осуществляла манипулирование и вмешательство, непонятно. Минюст приводит факты, которые проверить никто не сможет, но зато если американцы прочитают эту новость, то будут думать: «Какие же бедные демократы, как они борются, а им противостоят не только республиканцы, но ещё и русские», — сказал он.

По словам эксперта, обвинения в адрес россиянки не повлекут за собой серьёзных последствий.

«Как заявляли ЦРУ и ФБР, они предприняли какие-то колоссальные усилия, чтобы абсолютно защитить избирательную систему США от вмешательства извне. Что они там, даже ЦРУ не доверяют? Это просто очередная буря в стакане воды, которая не будет иметь серьёзных последствий», — заключил Топорнин.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке за «вмешательство» в предстоящие выборы в конгресс.