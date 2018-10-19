Медведев заявил о полной деградации отношений России и ЕС

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что отношения между Россией и Евросоюзом полностью деградировали.
Медведев заявил о полной деградации отношений России и ЕС
  • РИА Новости

«Вчера я разговаривал с председателем Еврокомиссии, ещё раз акцентировав внимание на том, что отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали, взаимоотношений между Европейской комиссией и правительством России, не говоря уже о саммитах на высшем уровне, уже несколько лет нет», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что отношения между министрами в значительной степени осложнены «и это ни к чему хорошему не ведёт».

При этом премьер выразил надежду, что точки соприкосновения между сторонами будут найдены и отношения смогут поменяться.

Также Медведев обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

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