Медведев заявил о полной деградации отношений России и ЕС
- РИА Новости
«Вчера я разговаривал с председателем Еврокомиссии, ещё раз акцентировав внимание на том, что отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали, взаимоотношений между Европейской комиссией и правительством России, не говоря уже о саммитах на высшем уровне, уже несколько лет нет», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Он отметил, что отношения между министрами в значительной степени осложнены «и это ни к чему хорошему не ведёт».
При этом премьер выразил надежду, что точки соприкосновения между сторонами будут найдены и отношения смогут поменяться.
Также Медведев обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».