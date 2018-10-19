Медведев обсудил с Меркель заявления США о «Северном потоке — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил в Брюсселе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» и звучащие в его адрес заявления «из-за океана».

«Северный поток — 2», конечно, обсуждался и всякого рода заявления по поводу «Северного потока — 2», которые звучат из-за океана. Но я уже ответил на этот вопрос, когда говорил, какие газовые отношения, мы считаем, правильно развивать с европейскими партнёрами. Практически то же самое я сказал и госпоже Меркель», — цитирует Интерфакс премьера.

По его словам, на встрече обсуждались и «некоторые другие нюансы», в том числе развитие промышленной кооперации, сотрудничество между компаниями Германии и России.

Ранее в Госдепартаменте призвали Европу отказаться от поддержки «Северного потока — 2».

Эксперт Александр Перов прокомментировал Nation News данное заявление.