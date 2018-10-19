Эксперт оценил отношения России и Узбекистана

Преподаватель Факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Узбекистана, включая подписание более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около $27 млрд.

«Сегодня в основе этих документов лежит в том числе проект развития атомной отрасли в Узбекистане, по сути, создание первой атомной станции в регионе, направленной на выработку крайне нужной региону альтернативной энергии», — заявил эксперт.

По его словам, если Узбекистан при поддержке России сможет развить эту отрасль, то решатся многие противоречия между Узбекистаном и его соседями — Таджикистаном и Киргизией.

Как пояснил Лукьянов, в Центрально-Азиатском регионе Узбекистан долгое время находился в режиме изоляции, и если российскому бизнесу и политике удастся проложить туда путь, то это станет большой победой Москвы.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт началу строительства первой атомной электростанции в республике по российскому дизайну.