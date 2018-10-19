В Узбекистане сообщили о подписанных с Россией соглашениях на $27 млрд

В рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном компании, ведомства и организации двух стран подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около $27 млрд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики Узбекистана.

«По итогам проведения деловых встреч и семинаров всего подписано более 800 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 млрд долларов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в том числе стороны заключили 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около $6,2 млрд и 202 соглашения в инвестиционной сфере на $20,8 млрд.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где проведёт встречу с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.