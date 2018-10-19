В Узбекистане сообщили о подписанных с Россией соглашениях на $27 млрд

Короткая ссылка
В рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном компании, ведомства и организации двух стран подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около $27 млрд.
В Узбекистане сообщили о подписанных с Россией соглашениях на $27 млрд
  • © Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики Узбекистана. 

«По итогам проведения деловых встреч и семинаров всего подписано более 800 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 млрд долларов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в том числе стороны заключили 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около $6,2 млрд и 202 соглашения в инвестиционной сфере на $20,8 млрд.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где проведёт встречу с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить