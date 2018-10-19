В самолёте аргентинской авиакомпании 15 человек пострадали из-за турбулентности

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Самолёт авиакомпании Aerolineas Argentinas, следовавший из Майами в Буэнос-Айрес, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадали 15 человек,
В самолёте аргентинской авиакомпании 15 человек пострадали из-за турбулентности
  • © pixabay.com

Как пишет La Nacion, восьми из них потребовалась госпитализация.

По данным Clarin, сильная турбулентность возникла на высоте около 12 км, когда самолёт пролетал над бразильской сельвой.

В это время на борту раздавали питание.

Ранее сообщалось, что в Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолёта в зону турбулентности на внутреннем рейсе

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