В самолёте аргентинской авиакомпании 15 человек пострадали из-за турбулентности

Самолёт авиакомпании Aerolineas Argentinas, следовавший из Майами в Буэнос-Айрес, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадали 15 человек,

Как пишет La Nacion, восьми из них потребовалась госпитализация.

Turbulencia severa provoca 15 heridos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas https://t.co/KlBPUwexIypic.twitter.com/4v9jUPqqFR — Mariana Alfaro (@marianalfaro) 19 октября 2018 г.

По данным Clarin, сильная турбулентность возникла на высоте около 12 км, когда самолёт пролетал над бразильской сельвой.

В это время на борту раздавали питание.

Ранее сообщалось, что в Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолёта в зону турбулентности на внутреннем рейсе.