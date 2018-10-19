В самолёте аргентинской авиакомпании 15 человек пострадали из-за турбулентности
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Как пишет La Nacion, восьми из них потребовалась госпитализация.
Turbulencia severa provoca 15 heridos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas https://t.co/KlBPUwexIypic.twitter.com/4v9jUPqqFR— Mariana Alfaro (@marianalfaro) 19 октября 2018 г.
По данным Clarin, сильная турбулентность возникла на высоте около 12 км, когда самолёт пролетал над бразильской сельвой.
В это время на борту раздавали питание.
Ранее сообщалось, что в Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолёта в зону турбулентности на внутреннем рейсе.