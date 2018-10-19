Медведев и Меркель обсудили экономическое сотрудничество
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.
«В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», — уточнил Приходько.
Российский премьер в свою очередь отметил развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности.
Ранее Медведев заявил, что экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня»оценил новые возможные санкции Евросоюза.