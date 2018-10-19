Медведев и Меркель обсудили экономическое сотрудничество

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита АСЕМ в Брюсселе обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетики.
Медведев и Меркель обсудили экономическое сотрудничество
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.

«В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», — уточнил Приходько.

Российский премьер в свою очередь отметил развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности.

Ранее Медведев заявил, что экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня»оценил новые возможные санкции Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить