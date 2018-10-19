Медведев и Меркель обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита АСЕМ в Брюсселе обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.

«В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», — уточнил Приходько.

Российский премьер в свою очередь отметил развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности.

Ранее Медведев заявил, что экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня»оценил новые возможные санкции Евросоюза.