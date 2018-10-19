Бывшего вице-премьера Малайзии обвинили в коррупции
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В настоящее время Хамиди возглавляет оппозицию и является действующим президентом Объединённой малайской национальной организации (ОМНО).
Отмечается, что бывший вице-премьер отказался признать себя виновным в 27 эпизодах отмывания денег, 10 эпизодах злоупотребления доверием и восьми эпизодах получения взяток.
Сторонники Хамиди, которые пришли к зданию суда поддержать своего лидера, заявили, что все обвинения политически мотивированы.
В сентябре экс-премьера Малайзии задержали по подозрению в растрате.