Экс-премьера Малайзии задержали из-за подозрений в растрате

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак был задержан по обвинению в растрате около $628 млн.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление антикоррупционного ведомства страны.

Отмечается, что, по версии следствия, он виновен в растрате около 2,6 млрд ринггитов (примерно $628 млн. — RT). Данные средства он, как предполагается, присвоил себе из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

В августе стало известно, что Разаку были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств.