Япония подняла в небо истребители из-за российских Ил-38
Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднялись по тревоге для сопровождения приблизившихся к границе российских противолодочных самолётов Ил-38. Об этом сообщил Объединённый штаб сил самообороны.
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Отмечается, что это произошло в четверг, 18 октября. Два Ил-38, не нарушив воздушное пространство, облетели западное побережье страны.
1 сентября сообщалось, что японские истребители сопроводили российские Ту-142 и Су-24.
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