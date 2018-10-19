Япония подняла в небо истребители из-за российских Ил-38

Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднялись по тревоге для сопровождения приблизившихся к границе российских противолодочных самолётов Ил-38. Об этом сообщил Объединённый штаб сил самообороны.

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Отмечается, что это произошло в четверг, 18 октября. Два Ил-38, не нарушив воздушное пространство, облетели западное побережье страны. 1 сентября сообщалось, что японские истребители сопроводили российские Ту-142 и Су-24.