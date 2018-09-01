Япония подняла в небо истребители из-за полёта российских самолётов вдоль границ страны

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские военные самолёты. Об этом сообщается на сайте японского оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полёт двух противолодочных самолётов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F — Mil Radar (@MIL_Radar) 1 сентября 2018 г.

В июле в Минобороны России заявили, что истребителями Южной Кореи и Японии сопровождались два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, выполнявшие плановый полёт над Японским и Жёлтым морями.