Япония подняла в небо истребители из-за полёта российских самолётов вдоль границ страны

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Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские военные самолёты. Об этом сообщается на сайте японского оборонного ведомства.
Япония подняла в небо истребители из-за полёта российских самолётов вдоль границ страны
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В министерстве отметили, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полёт двух противолодочных самолётов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.

В июле в Минобороны России заявили, что истребителями Южной Кореи и Японии сопровождались два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, выполнявшие плановый полёт над Японским и Жёлтым морями. 

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