Дочь Буша — младшего рассказала о «дружелюбных призраках» в Белом доме

Короткая ссылка
Дженна Буш-Хагер, дочь бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего заявила, что в Белом доме есть призраки.

Об этом сообщает The Huffington Post.

По словам Буш-Хагер, однажды ночью из камина, который находился в одной из комнат резиденции президента, раздалась музыка 1920-х годов.

«Я запрыгнула на кровать к Барбаре (сестре. — RT), мы обе не спали. Мы обсудили это между собой. Они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки», — рассказала она.

В феврале сообщалось, что, по данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить