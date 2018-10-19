Дочь Буша — младшего рассказала о «дружелюбных призраках» в Белом доме

Дженна Буш-Хагер, дочь бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего заявила, что в Белом доме есть призраки.

Об этом сообщает The Huffington Post.

По словам Буш-Хагер, однажды ночью из камина, который находился в одной из комнат резиденции президента, раздалась музыка 1920-х годов.

«Я запрыгнула на кровать к Барбаре (сестре. — RT), мы обе не спали. Мы обсудили это между собой. Они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки», — рассказала она.

В феврале сообщалось, что, по данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций.