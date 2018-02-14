Опрос: 68% американцев верят в существование внеземных цивилизаций

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По данным опроса, проведённого исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion, 68% опрошенных американцев верят в существование внеземных цивилизаций. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 74% участников опроса заявили, что существа, которые могут населять другие планеты, развиты не менее, чем люди.

При этом 46% из них полагают, что внеземные существа превосходят человека по уровню развития.

55% респондентов верят в то, что инопланетяне обнаружат людей раньше, чем люди — инопланетян.

Ранее президент организации METI, которая отправляет послания внеземным цивилизациям, Дуглас Вакоч заявил, что существует вероятность, что внеземные цивилизации сами не пытаются установить контакт.

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