В METI не исключили, что внеземные цивилизации не пытаются установить контакт

Президент организации METI, которая отправляет послания внеземным цивилизациям, Дуглас Вакоч в эфире программы SophieCo на RT заявил, что существует вероятность, что внеземные цивилизации сами не пытаются установить контакт.

«Есть вероятность того, что внеземные цивилизации просто не пытаются установить контакт. Может, они ждут, что первый шаг сделает кто-то другой? Поэтому METI транслирует сигналы: на случай, если на других планетах есть учёные, которые прислушиваются к космосу, ожидая, пока кто-то с ними заговорит», — сказал Вакоч.

Кроме того, он считает, что, только установив контакт, можно узнать, что может быть общего с инопланетянами у землян.

«Хотелось бы мне, чтобы инопланетяне, общаясь с нами, знали английский, русский, испанский или арабский. Но это маловероятно. Мы сможем понять, что у нас общего, только установив контакт», — считает Вакоч.

Он также надеется, что если и удастся это сделать, то они будут тоже заниматься наукой.

«Но помимо этого я не ожидаю сходства между ними и нами», — добавил эксперт.

Смотрите полную версию интервью на сайте RTД 29 декабря.

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство США в период с 2007 по 2012 год потратило около $22 млн на изучение неопознанных летающих объектов (НЛО).