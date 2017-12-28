В METI не исключили, что внеземные цивилизации не пытаются установить контакт
«Есть вероятность того, что внеземные цивилизации просто не пытаются установить контакт. Может, они ждут, что первый шаг сделает кто-то другой? Поэтому METI транслирует сигналы: на случай, если на других планетах есть учёные, которые прислушиваются к космосу, ожидая, пока кто-то с ними заговорит», — сказал Вакоч.
Кроме того, он считает, что, только установив контакт, можно узнать, что может быть общего с инопланетянами у землян.
«Хотелось бы мне, чтобы инопланетяне, общаясь с нами, знали английский, русский, испанский или арабский. Но это маловероятно. Мы сможем понять, что у нас общего, только установив контакт», — считает Вакоч.
Он также надеется, что если и удастся это сделать, то они будут тоже заниматься наукой.
«Но помимо этого я не ожидаю сходства между ними и нами», — добавил эксперт.
Смотрите полную версию интервью на сайте RTД 29 декабря.
Ранее сообщалось, что оборонное ведомство США в период с 2007 по 2012 год потратило около $22 млн на изучение неопознанных летающих объектов (НЛО).