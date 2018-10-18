Минобороны Польши решило восстановить полк на границе с Россией и Литвой

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принял решение о восстановлении полка в городе Сувалки, находящемся на границе с Россией и Литвой.
Минобороны Польши решило восстановить полк на границе с Россией и Литвой
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По его словам, для властей страны важно, чтобы польское войско было более многочисленным на востоке Польши.

«Я принял решение восстановить полк в Сувалках, который был ликвидирован восемь лет назад. Это было плохое решение с точки зрения обороноспособности Польши», — приводит слова Блащака ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на «расположенные недалеко» войска НАТО, власти Польши «понимают, что должны сами создавать свои оборонные возможности».

Ранее в Минобороны Польши рассказали о значении военной базы США в стране для Европы.

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