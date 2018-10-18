Путин рассказал об ответственном поведении американских военных

Президент России Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай», что американские военные в Сирии ведут себя более ответственно, чем некоторые политики в США.

Он отметил, что у России сложились хорошие рабочие отношения с Ираном и Турцией по вопросу урегулирования в Сирии.

«У нас сложились достаточно, во всяком случае, рабочие контакты со всеми участниками этого процесса, в том числе и с США. Кстати говоря, военные американские ведут себя гораздо более ответственно, чем некоторые политики», — сказал Путин.

Он отметил, что «всё это... создаёт предпосылку для того, чтобы расширить эту базу».

Также Путин заявил, что после победы над террористами все иностранные войска должны уйти из Сирии.