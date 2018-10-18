Путин: все иностранные войска должны уйти из Сирии после победы над террористами
- РИА Новости
«Наша позиция заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончательной победы над терроризмом, все иностранные войска должны уйти с территории Сирии», — заявил Путин.
Он добавил, что те, кто хочет, чтобы Иран ушёл из Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства в дела Дамаска.
Ранее Путин рассказал о ситуации в находящихся под патронатом США районах Сирии.
RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.