Путин: все иностранные войска должны уйти из Сирии после победы над террористами

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Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что после победы над террористами все иностранные войска должны уйти из Сирии.
Путин: все иностранные войска должны уйти из Сирии после победы над террористами
  • РИА Новости

«Наша позиция заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончательной победы над терроризмом, все иностранные войска должны уйти с территории Сирии», — заявил Путин.

Он добавил, что те, кто хочет, чтобы Иран ушёл из Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства в дела Дамаска.

Ранее Путин рассказал о ситуации в находящихся под патронатом США районах Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

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