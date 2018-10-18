Путин: все иностранные войска должны уйти из Сирии после победы над террористами

Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что после победы над террористами все иностранные войска должны уйти из Сирии.

«Наша позиция заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончательной победы над терроризмом, все иностранные войска должны уйти с территории Сирии», — заявил Путин.

Он добавил, что те, кто хочет, чтобы Иран ушёл из Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства в дела Дамаска.

Ранее Путин рассказал о ситуации в находящихся под патронатом США районах Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.