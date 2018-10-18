Путин: ситуация на Корейском полуострове развивается позитивно
- РИА Новости
«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе... Всё было на грани войны, теперь, слава богу, — на грани мира. Продолжаются контакты прямые между администрацией США и северокорейцами», — сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с Москвой.
RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.