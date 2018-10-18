Путин: ситуация на Корейском полуострове развивается позитивно

Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что ситуация на Корейском полуострове развивается в позитивном ключе.

«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе... Всё было на грани войны, теперь, слава богу, — на грани мира. Продолжаются контакты прямые между администрацией США и северокорейцами», — сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с Москвой.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.