Путин: ситуация на Корейском полуострове развивается позитивно

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Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что ситуация на Корейском полуострове развивается в позитивном ключе.
Путин: ситуация на Корейском полуострове развивается позитивно
  • РИА Новости

«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе... Всё было на грани войны, теперь, слава богу, — на грани мира. Продолжаются контакты прямые между администрацией США и северокорейцами», — сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с Москвой.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

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