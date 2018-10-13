В КНДР заявили о желании наращивать двусторонние связи с Россией

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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян настроен на дальнейшее наращивание двусторонних связей с российской стороной. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своём Facebook.

Отмечается, что такое заявление Ли Ён Хо сделал на приёме по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между КНДР и Россией. 

«Корейская сторона настроена на дальнейшее наращивание двусторонних связей в 2019 году, когда будет отмечаться 70-летие заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, чтобы традиции дружбы и добрососедства передавались из поколения в поколение», — приводит посольство слова министра. 

Также он отметил, что в Пхеньяне высоко ценят поддержку со стороны российского правительства искренних усилий Северной Кореи для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму по случаю 70-летия дипотношений между странами.

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