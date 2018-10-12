Ким Чен Ын направил телеграмму Путину в связи с 70-летием дипотношений

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Северной Кореей и СССР.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, северокорейский лидер в своём послании подчеркнул, что «отношения между двумя государствами развивались на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимного благоприятствования».

Он выразил уверенность, что отношения между Пхеньяном и Москвой продолжат развиваться в интересах народов двух стран.

Ранее в Кремле заявили о проработке визита Ким Чен Ына в Россию.