Ким Чен Ын направил телеграмму Путину в связи с 70-летием дипотношений
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как отмечается, северокорейский лидер в своём послании подчеркнул, что «отношения между двумя государствами развивались на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимного благоприятствования».
Он выразил уверенность, что отношения между Пхеньяном и Москвой продолжат развиваться в интересах народов двух стран.
Ранее в Кремле заявили о проработке визита Ким Чен Ына в Россию.