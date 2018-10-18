Путин: западные СМИ боятся конкуренции со стороны RT

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Россия выигрывает конкуренцию за умы людей, если на Западе пытаются блокировать телеканал RT.

«Что происходит в некоторых странах, где они (RT) работают? Их закрывают. Это что значит? Боятся конкуренции. Вот что это означает. Мы же никого здесь не закрываем, а им создают условия, невозможные для осуществления их прямых функций как СМИ, создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем», — заявил Путин.

По его словам, если единственный российский телеканал за рубежом вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, то Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ.

«Кстати, говорят, во Франции на вас (RT) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете», — сказал президент.

В ответ он получил приглашение от главного редактора RT Маргариты Симоньян посетить редакцию телеканала во Франции.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.