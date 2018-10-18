Путин: западные СМИ боятся конкуренции со стороны RT

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Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Россия выигрывает конкуренцию за умы людей, если на Западе пытаются блокировать телеканал RT.
Путин: западные СМИ боятся конкуренции со стороны RT
  • РИА Новости

«Что происходит в некоторых странах, где они (RT) работают? Их закрывают. Это что значит? Боятся конкуренции. Вот что это означает. Мы же никого здесь не закрываем, а им создают условия, невозможные для осуществления их прямых функций как СМИ, создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем», — заявил Путин.

По его словам, если единственный российский телеканал за рубежом вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, то Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ.

«Кстати, говорят, во Франции на вас (RT) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете», — сказал президент.

В ответ он получил приглашение от главного редактора RT Маргариты Симоньян посетить редакцию телеканала во Франции.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

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