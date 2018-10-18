Сальвини заявил о возможности выдвижения на пост главы Еврокомиссии

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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии.
Сальвини заявил о возможности выдвижения на пост главы Еврокомиссии
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

Как указал Сальвини, его единомышленники по всему Европейскому союзу желают того, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии.

«Это правда, разные друзья в европейских странах попросили, они предлагают мне», — сказал политик.

По его словам, сам он ещё не решил, станет ли баллотироваться на данный пост, когда истечёт срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, однако ему приятно, что люди его поддерживают.

«Это комплимент, что они видят меня как ориентир для защиты людей даже за пределами Италии», — добавил он.

Ранее  Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.

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