Сальвини заявил о возможности выдвижения на пост главы Еврокомиссии
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg.
Как указал Сальвини, его единомышленники по всему Европейскому союзу желают того, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии.
«Это правда, разные друзья в европейских странах попросили, они предлагают мне», — сказал политик.
По его словам, сам он ещё не решил, станет ли баллотироваться на данный пост, когда истечёт срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, однако ему приятно, что люди его поддерживают.
«Это комплимент, что они видят меня как ориентир для защиты людей даже за пределами Италии», — добавил он.
Ранее Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.