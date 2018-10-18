Сальвини заявил о возможности выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как указал Сальвини, его единомышленники по всему Европейскому союзу желают того, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии.

«Это правда, разные друзья в европейских странах попросили, они предлагают мне», — сказал политик.

По его словам, сам он ещё не решил, станет ли баллотироваться на данный пост, когда истечёт срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, однако ему приятно, что люди его поддерживают.

«Это комплимент, что они видят меня как ориентир для защиты людей даже за пределами Италии», — добавил он.

Ранее Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.