В Германии предотвращён крупный теракт

Спецслужбы Германии предотвратили крупный теракт, который члены «Исламского государства»* планировали совершить на одном из музыкальных фестивалей.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на СМИ Германии, по делу задержана немецкая супружеская пара, которая должна была сыграть ключевую роль в теракте.

«Мы очень заблаговременно узнали о планировании терактов и уже в октябре 2016 года могли открыть уголовное дело», — заявил генпрокурор Петер Франк.

По его словам, полученные сведения были «конкретными» и «надёжными».

При этом некоторые из потенциальных преступников ещё разыскиваются.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.