Россия запросила у США разъяснения о возможной переброске ИГ в Афганистан

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Россия запросила у США разъяснения относительно возможной перевозки боевиков террористической группировки «Исламское государство»* из Сирии в Ирак и Афганистан.
Россия запросила у США разъяснения о возможной переброске ИГ в Афганистан
  • Reuters

Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы всё чаще имеем факты, что американцы перевозят игиловцев из Сирии в Ирак и в Афганистан. Это тревожные факты, мы запросили соответствующие международные структуры, запросили американцев. Нас это тревожит, особенно потому, что это вписывается в имеющиеся подозрения многих аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГИЛ», — подчеркнул он.

По словам министра, особенно боевики ИГ «обосновываются на севере Афганистана».

«То есть вплотную к Центральной Азии, к нашим союзниками и стратегическим партнёрам. Это серьёзнейший вопрос, и мы будем добиваться того, чтобы здесь была полная ясность», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что США пытаются использовать сирийские территории к востоку от Евфрата для создания там незаконного квазигосударства. 

7 октября СМИ писали, что вертолёты коалиции во главе с США вывезли нескольких террористов ИГ из сирийской провинции Дейр эз-Зор. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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