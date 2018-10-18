Сенаторы США призвали представить данные о финансовых связях Трампа с Эр-Риядом

Несколько американских сенаторов обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом представить информацию о всех финансовых связях, которые он или его семейный бизнес имеет с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на обращение.

«Сенаторы США призывают представить «полный отчёт о любых финансовых связях между компанией The Trump Organization и Королевством Саудовская Аравия» на фоне скандала с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — пишет телекомпания.

NEW: Senators call for "full accounting of any financial ties between the Trump Organization and the Kingdom of Saudi Arabia" amid fallout from Khashoggi disappearance. https://t.co/z4tQvC2IQSpic.twitter.com/ZDOEadcJHj — ABC News (@ABC) 17 октября 2018 г.

«Уважаемый президент Трамп, мы написали сегодня вам запрос на предоставление информации о любых финансовых связях между Королевством Саудовская Аравия и вашим семейным бизнесом», — указывается в письме сенаторов.

В частности, главу США просят ответить на пять вопросов. Сенаторы, например, желают знать, получал ли он какие-либо ценные подарки от властей королевства, будучи на посту президента, и какие он совершал транзакции, которые могут быть связаны с Саудовской Аравией или королевской семьёй.

Ранее Трамп уже заявлял, что у него нет никаких финансовых интересов в России и Саудовской Аравии.