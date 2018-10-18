Сенаторы США призвали представить данные о финансовых связях Трампа с Эр-Риядом
Об этом сообщает ABC со ссылкой на обращение.
«Сенаторы США призывают представить «полный отчёт о любых финансовых связях между компанией The Trump Organization и Королевством Саудовская Аравия» на фоне скандала с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — пишет телекомпания.
NEW: Senators call for "full accounting of any financial ties between the Trump Organization and the Kingdom of Saudi Arabia" amid fallout from Khashoggi disappearance. https://t.co/z4tQvC2IQSpic.twitter.com/ZDOEadcJHj— ABC News (@ABC) 17 октября 2018 г.
«Уважаемый президент Трамп, мы написали сегодня вам запрос на предоставление информации о любых финансовых связях между Королевством Саудовская Аравия и вашим семейным бизнесом», — указывается в письме сенаторов.
В частности, главу США просят ответить на пять вопросов. Сенаторы, например, желают знать, получал ли он какие-либо ценные подарки от властей королевства, будучи на посту президента, и какие он совершал транзакции, которые могут быть связаны с Саудовской Аравией или королевской семьёй.
Ранее Трамп уже заявлял, что у него нет никаких финансовых интересов в России и Саудовской Аравии.