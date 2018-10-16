Трамп заявил об отсутствии у него финансовых интересов в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких финансовых интересов в России и Саудовской Аравии.

«У меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии (или в России, если уж на то пошло). Любое предположение, что они есть, — это очередные фейковые новости», — написал Трамп в Twitter.

В последнее время ряд американских СМИ подвергли критике Трампа за слишком мягкую, по их мнению, позицию в отношении Саудовской Аравии по делу пропавшего журналиста Джамаля Хашугджи.

В частности, телеканал CBS рассказал о «глубоких деловых связях» американского лидера и Эр-Рияда.