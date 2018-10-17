Меркель рассказала о готовности соглашения по брекситу

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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, насколько готово соглашение между ЕС и Великобританией по брекситу.
Меркель рассказала о готовности соглашения по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня в правительственном заявлении уже сказала, что мы хотим хороших отношений с Великобританией и были бы рады, если бы соглашение уже было готово. Но готово оно только на 90%, и впереди ещё есть работа», — сказала канцлер.

Она также добавила, что достижение сделки по брекситу было бы в интересах как ЕС, так и Британии.

Ранее главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Великобритании из состава сообщества должны быть продлены.

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