Туск прокомментировал возможность брексита без соглашения
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, сценарий отсутствия договорённости (в настоящий момент. — RT) вероятнее, чем когда-либо. Но это не означает, что это становится нашим политическим приоритетом. Наоборот», — сказал он.
При этом Туск добавил, что Европейскому союзу стоит подготовиться к варианту отсутствия соглашения по брекситу.
Ранее главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Великобритании из состава сообщества должны быть продлены.