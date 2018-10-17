Путин и ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом

Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров в Сочи договорились о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

Отмечается, что в ходе встречи стороны в том числе обсудили «проблематику чартерных полётов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — цитирует Путина РИА Новости.

В августе сообщалось, что около 120 тыс. российских туристов посетили Египет после открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

В ноябре 2015 года полёты российских самолётов в Египет были приостановлены. Это произошло после ЧП с российским А321 над Синайским полуостровом.

В результате взрыва заложенной на борту самодельной бомбы погибли 224 человека, в том числе семь членов экипажа.