МИД России прокомментировал отставку де Мистуры

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала заявление Стаффана де Мистуры о том, что он покинет пост спецпосланника Генсека ООН по Сирии.
МИД России прокомментировал отставку де Мистуры
  • РИА Новости

«Безусловно, ценим вклад его как профессионала, как специалиста, как дипломата в сирийское урегулирование, в процесс переговоров. Это человек, к которому прислушивались и конфликтующие стороны, и международные посредники. По-разному оценивали его, но это и понятно: невозможно получить одобрение сразу всех в таком сложнейшем вопросе», — сказала она.

Дипломат напомнила, что российская сторона с де Мистурой работала «более чем плотно на всех уровнях».

«Что касается и его дальнейшей деятельности, и непосредственно вопросов функционирования на этом посту, я думаю, что это вопросы будущего и пока рано о них говорить», — заключила она.

Ранее Стаффан де Мистура заявил, что покидает пост специального посланника Генсека ООН по Сирии

RT ведёт прямую трансляцию.

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