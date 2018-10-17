Самолёт с Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе в Мэриленде
- Reuters
Как сообщает телеканал Fox News, самолёт с авиабазы направлялся в Филадельфию.
Отмечается, что на борту самолёта после вылета с авиабазы был замечен дым в кабине и чувствовался запах гари.
Журналисты заметили представителей Секретной службы, которые направились в переднюю часть самолёта. Представителям прессы выдали полотенца и сказали прикладывать их к лицу в случае сильного запаха.
После этого самолёт вернулся на авиабазу.
Ранее Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире.