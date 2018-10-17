Самолёт с Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе в Мэриленде

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Самолёт с первой леди США Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде из-за технических неполадок.
Самолёт с Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе в Мэриленде
  • Reuters

Как сообщает телеканал Fox News, самолёт с авиабазы направлялся в Филадельфию.

Отмечается, что на борту самолёта после вылета с авиабазы был замечен дым в кабине и чувствовался запах гари.

Журналисты заметили представителей Секретной службы, которые направились в переднюю часть самолёта. Представителям прессы выдали полотенца и сказали прикладывать их к лицу в случае сильного запаха.

После этого самолёт вернулся на авиабазу.

Ранее Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире

 

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