Самолёт с Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе в Мэриленде

Самолёт с первой леди США Меланьей Трамп совершил экстренную посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде из-за технических неполадок.

Как сообщает телеканал Fox News, самолёт с авиабазы направлялся в Филадельфию.

Отмечается, что на борту самолёта после вылета с авиабазы был замечен дым в кабине и чувствовался запах гари.

Журналисты заметили представителей Секретной службы, которые направились в переднюю часть самолёта. Представителям прессы выдали полотенца и сказали прикладывать их к лицу в случае сильного запаха.

После этого самолёт вернулся на авиабазу.

Ранее Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире.