В МИД России заявили о «планомерном выдавливании» RT со стороны США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга прокомментировала исключение телеканала RT из двух сетей вещания операторов кабельного телевидения в США.

По её словам, в одном случае решение было обосновано «поправкой Маккейна в закон «О национальной обороне на 2018 год», согласно которой дистрибьюторы могут без объяснений отказываться транслировать российский контент».

В другом, как отметила Захарова, сослались «на якобы изменение стратегии вещания: якобы с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно».

«При этом, по имеющейся информации, с другими телеканалами по этой причине контракты разорваны не были. Очевидно, что речь идёт о продолжающемся планомерном выдавливании телеканала RT и других российских средств массовой информации», — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что речь идёт «о блокировании альтернативного взгляда на некоторые международные события, на озвучивание неудобных для политических структур в Вашингтоне фактов».

«Будем внимательно следить за данной ситуацией», — заключила она.

Ранее стало известно, что RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что попытки выпилить телеканал из вещания оборачиваются ростом аудитории.

RT ведёт прямую трансляцию.