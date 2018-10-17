В МИД России заявили о «планомерном выдавливании» RT со стороны США

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга прокомментировала исключение телеканала RT из двух сетей вещания операторов кабельного телевидения в США.
В МИД России заявили о «планомерном выдавливании» RT со стороны США

    По её словам, в одном случае решение было обосновано «поправкой Маккейна в закон «О национальной обороне на 2018 год», согласно которой дистрибьюторы могут без объяснений отказываться транслировать российский контент».

    В другом, как отметила Захарова, сослались «на якобы изменение стратегии вещания: якобы с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно».

    «При этом, по имеющейся информации, с другими телеканалами по этой причине контракты разорваны не были. Очевидно, что речь идёт о продолжающемся планомерном выдавливании телеканала RT и других российских средств массовой информации», — добавила она.

    Дипломат подчеркнула, что речь идёт «о блокировании альтернативного взгляда на некоторые международные события, на озвучивание неудобных для политических структур в Вашингтоне фактов».

    «Будем внимательно следить за данной ситуацией», — заключила она.  

    Ранее стало известно, что RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что попытки выпилить телеканал из вещания оборачиваются ростом аудитории

    RT ведёт прямую трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить