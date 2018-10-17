В МИД России заявили о «планомерном выдавливании» RT со стороны США
По её словам, в одном случае решение было обосновано «поправкой Маккейна в закон «О национальной обороне на 2018 год», согласно которой дистрибьюторы могут без объяснений отказываться транслировать российский контент».
В другом, как отметила Захарова, сослались «на якобы изменение стратегии вещания: якобы с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно».
«При этом, по имеющейся информации, с другими телеканалами по этой причине контракты разорваны не были. Очевидно, что речь идёт о продолжающемся планомерном выдавливании телеканала RT и других российских средств массовой информации», — добавила она.
Дипломат подчеркнула, что речь идёт «о блокировании альтернативного взгляда на некоторые международные события, на озвучивание неудобных для политических структур в Вашингтоне фактов».
«Будем внимательно следить за данной ситуацией», — заключила она.
Ранее стало известно, что RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что попытки выпилить телеканал из вещания оборачиваются ростом аудитории.