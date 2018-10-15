Симоньян: попытки выпилить RT из вещания оборачиваются ростом аудитории

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала исключение телеканала из двух сетей вещания в США. По её словам, подобные действия могут привести к росту аудитории RT на других платформах.
Симоньян: попытки выпилить RT из вещания оборачиваются ростом аудитории

    «Как гласит вторая часть древней мудрости, мы крепчаем. Если судить по данным Ipsos и SimilarWeb, то каждая такая попытка выпилить нас из вещания оборачивается ростом аудитории на других наших платформах. Завтра поподробнее расскажу», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что RT исключили из двух сетей вещания в США — Spectrum (ранее известная как Time Warner Cable) и Comcast Chicago, зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

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