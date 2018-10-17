МИД Ирана назвал санкции США частью психологической войны
- Reuters
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Этот шаг рассматриваем как открытое надругательство США над международно-правовыми механизмами, которое связано со слепой ненавистью Соединённых Штатов по отношению к народу Ирана», — цитирует РИА Новости представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми.
При этом он назвал принятые меры «частью психологической войны и давления» Вашингтона на Тегеран.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 20 компаний и банковских структур, которые якобы оказывают финансовую поддержку организации «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.