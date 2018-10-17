НАК: В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ произошёл ПОДРЫВ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

В Совфеде оценили возможное введение санкций за участие в восстановлении Сирии

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил возможное введение Вашингтоном санкций в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.
В Совфеде оценили возможное введение санкций за участие в восстановлении Сирии
  • РИА Новости

«Если такое решение будет принято, американцы сбросят маски, и всем станет понятно, что они не заинтересованы в оказании помощи сирийскому народу, их не интересует восстановление послевоенной Сирии», — заявил сенатор.

Он отметил, что США не намерены восстанавливать Сирию, их устраивает ситуация, при которой будут постоянно сталкиваться интересы ведущих держав.

Ранее три источника, которые знакомы с планом, заявили, что США намерены финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингенты.

В августе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности рассмотреть снятие санкций с России, если Москва предпримет шаги для совместной работы с Вашингтоном по Сирии и Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить