В Совфеде оценили возможное введение санкций за участие в восстановлении Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил возможное введение Вашингтоном санкций в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.

«Если такое решение будет принято, американцы сбросят маски, и всем станет понятно, что они не заинтересованы в оказании помощи сирийскому народу, их не интересует восстановление послевоенной Сирии», — заявил сенатор.

Он отметил, что США не намерены восстанавливать Сирию, их устраивает ситуация, при которой будут постоянно сталкиваться интересы ведущих держав.

Ранее три источника, которые знакомы с планом, заявили, что США намерены финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингенты.

В августе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности рассмотреть снятие санкций с России, если Москва предпримет шаги для совместной работы с Вашингтоном по Сирии и Украине.