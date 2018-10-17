В МИД призвали Брюссель оказать давление на Приштину

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что Брюссель должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косове.

«Мы исходим из того, что Евросоюз, взявший на себя роль посредника, должен быть более настойчивым и находить другие инструменты воздействия на косовскую сторону, которая сегодня переговорный процесс не только саботирует, но своими действиями его осложняет», — сказал он.

Грушко отметил, что переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС должны быть доведены до логического завершения. Он отметил, что прежде всего это касается нормального функционирования Ассоциации сербских муниципалитетов в Косове.

Ранее  в МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить