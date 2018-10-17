В МИД призвали Брюссель оказать давление на Приштину
«Мы исходим из того, что Евросоюз, взявший на себя роль посредника, должен быть более настойчивым и находить другие инструменты воздействия на косовскую сторону, которая сегодня переговорный процесс не только саботирует, но своими действиями его осложняет», — сказал он.
Грушко отметил, что переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС должны быть доведены до логического завершения. Он отметил, что прежде всего это касается нормального функционирования Ассоциации сербских муниципалитетов в Косове.
Ранее в МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы края.