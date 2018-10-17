Венесуэла объявила о прекращении продажи доллара на валютном рынке

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что Венесуэла прекращает продажу доллара на валютном рынке из-за введённых против Каракаса санкций США. Об этом сообщает RT en Español.

Он отметил, что американские санкции «блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы».

«Это незаконное ограничение, противоречащее международному праву», — сказал Эль-Айссами.

Отмечается, что вместо доллара в Венесуэле теперь будет использоваться евро.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что Вашингтон продолжает демонстрировать «признаки своей чрезмерной и бесчеловечной одержимости» в отношении Каракаса.

В сентябре США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы.