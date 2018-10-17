Венесуэла объявила о прекращении продажи доллара на валютном рынке
Он отметил, что американские санкции «блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы».
«Это незаконное ограничение, противоречащее международному праву», — сказал Эль-Айссами.
Отмечается, что вместо доллара в Венесуэле теперь будет использоваться евро.
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что Вашингтон продолжает демонстрировать «признаки своей чрезмерной и бесчеловечной одержимости» в отношении Каракаса.
В сентябре США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы.