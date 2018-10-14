В Венесуэле заявили, что США пытаются склонить другие страны к усилению давления на Каракас

В МИД Венесуэлы заявили, что правительство США продолжает демонстрировать «признаки своей чрезмерной и бесчеловечной одержимости» в отношении Каракаса.

В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон не замечает того ущерба, который он причиняет населению Венесуэлы «в результате преступной финансовой блокады», к которой они призывают присоединиться и другие страны.

«Народ и правительство Боливарианской Республики Венесуэла твёрдо стоят на защите своего политического и территориального суверенитета», — отметили в МИД.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении супруги Мадуро Силии Флорес, главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес.

В МИД России заявили, что категорически не приемлют практику санкционного давления США на Венесуэлу.