В МИД России прокомментировали новые санкции США против Венесуэлы
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«Мы категорически не приемлем практику санкционного давления на суверенные государства как в принципиальном плане, так и в данном случае — против политических деятелей Боливарианской Республики Венесуэла», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы.
В частности, под новые санкции попали супруга президента Венесуэлы Силия Флорес и глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес.