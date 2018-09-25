В МИД России прокомментировали новые санкции США против Венесуэлы

Москва категорически не приемлет практику санкционного давления США на Венесуэлу и её политических деятелей. Такое мнение выразил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Мы категорически не приемлем практику санкционного давления на суверенные государства как в принципиальном плане, так и в данном случае — против политических деятелей Боливарианской Республики Венесуэла», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы.

В частности, под новые санкции попали супруга президента Венесуэлы Силия Флорес и глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес.