Эксперт прокомментировал слова экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы
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Как напомнил эксперт, решение о газопроводе «Северный поток — 2» принималось без поляков.
«Соответственно, они этим были изначально возмущены», — отметил Волобуев.
Он также не исключил, что подобные обвинения направлены скорее на поляков, поскольку большая часть населения страны против американской базы, тем более названной в честь президента США Дональда Трампа.
Как полагает Волобуев, обвинения Мачеревича в адрес Германии и России можно назвать дежурными.
«Их часто можно услышать в Польше из уст чиновника вне зависимости от партийной ориентации», — добавил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Ранее в Совфеде оценили заявление экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы.