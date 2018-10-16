Эксперт прокомментировал слова экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН оценил слова экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что Германия и Россия якобы совместно «хотят задушить» Варшаву и Центральную Европу.

Как напомнил эксперт, решение о газопроводе «Северный поток — 2» принималось без поляков.

«Соответственно, они этим были изначально возмущены», — отметил Волобуев.

Он также не исключил, что подобные обвинения направлены скорее на поляков, поскольку большая часть населения страны против американской базы, тем более названной в честь президента США Дональда Трампа.

Как полагает Волобуев, обвинения Мачеревича в адрес Германии и России можно назвать дежурными.

«Их часто можно услышать в Польше из уст чиновника вне зависимости от партийной ориентации», — добавил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в Совфеде оценили заявление экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы.