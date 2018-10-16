Эксперт прокомментировал слова экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН оценил слова экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что Германия и Россия якобы совместно «хотят задушить» Варшаву и Центральную Европу.
Эксперт прокомментировал слова экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы
  • © artifant
  • globallookpress.com

Как напомнил эксперт, решение о газопроводе «Северный поток — 2» принималось без поляков.

«Соответственно, они этим были изначально возмущены», — отметил Волобуев.

Он также не исключил, что подобные обвинения направлены скорее на поляков, поскольку большая часть населения страны против американской базы, тем более названной в честь президента США Дональда Трампа.

Как полагает Волобуев, обвинения Мачеревича в адрес Германии и России можно назвать дежурными.

«Их часто можно услышать в Польше из уст чиновника вне зависимости от партийной ориентации», — добавил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в Совфеде оценили заявление экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить